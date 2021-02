Monnaie fédérale suisse – Une pièce d’or pour les 50 ans du droit de vote des femmes Une nouvelle pièce d’or d’une valeur nominale de 50 francs a été émise par Swissmint à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’introduction du droit de vote des femmes. Son prix indicatif est de 680 francs.

L’avers de la pièce d’or commémorative montre Dame Helvétia qui glisse un bulletin de vote dans une urne. Monnaie fédérale Swissmint

Pour le cinquantième anniversaire de l’introduction du droit de vote des femmes au niveau fédéral, la Monnaie fédérale Swissmint émet une nouvelle pièce d’or, a-t-elle annoncé vendredi. D’une valeur nominale de 50 francs, elle sera disponible dès le 29 avril.

L’avers montre Dame Helvétia qui glisse un bulletin de vote dans une urne. Les mentions «50 ans» et «Droit de vote des femmes» – en allemand, français et en italien – l’accompagnent. Ensemble, la lance de Dame Helvétia et le zéro du chiffre 50 forment le symbole de Vénus, pictogramme utilisé pour désigner le genre féminin (♀).

Sur le revers, une inscription en majuscules: «Confoederatio Helvetica 2021», nom officiel latin de la Confédération suisse, qui orne notamment les pièces de monnaie courante et le fronton du Palais fédéral à Berne. La valeur nominale figure également sur ce côté de la pièce commémorative.

680 francs la pièce

C’est l’artiste bernoise Karin Widmer qui en signe la conception. Le prix indicatif communiqué par la Monnaie fédérale Swissmint est de 680 francs pour chacune des 5000 unités de 25 milimètres de diamètre émises.

Pour mémoire, le suffrage féminin a été introduit en Suisse lors de la votation fédérale du 7 février 1971 (66% de oui) et est entré en vigueur le 16 mars de la même année. «Un événement politique d’importance fédérale», selon Swissmint, qui frappe également les monnaies courantes destinées aux opérations de paiement.

ATS