Vente insolite – Une pièce de 5 francs sera mise aux enchères à 200’000 francs La pièce du XIXe siècle la plus rare de Suisse sera vendue ce lundi 15 novembre à Genève par Numismatica Genevensis. Ariane Dayer

En photo d’ouverture, une pièce de 5 francs, une thune frappée en 1886, qui sera présentée elle le lundi à l’enchère, dans la première partie de la vente NGSA. DR (Numismatica Genevensis)

Certes, elle est en argent. Mais de là à viser aussi haut, il fallait du souffle. Ce lundi, une pièce suisse de 5 francs va être mise aux enchères avec un prix de base de 200’000 francs. Un chiffre qui va rapidement monter puisque le petit bout de métal a tout pour plaire aux collectionneurs. Sa date, d’abord, 1886, raconte toute une histoire. À l’époque, l’Union monétaire latine avait décidé de ne plus frapper de pièces en métal précieux. Mais elle avait fait une exception pour la Suisse, autorisée à produire des pièces de 20 francs en or, et des monnaies de 5 francs en argent. Las, le coin principal qui permettait de frapper les pièces d’argent s’était rapidement brisé, ayant produit seulement cinq pièces. Sur le nombre, trois sont aujourd’hui dans des musées suisses, deux seules en mains privées, dont celle qui est mise en vente aujourd’hui par un collectionneur anonyme.