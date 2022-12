Exposition à Genève – Une photographe sur les pas d’Ella Maillart Laurence Halff a passé deux mois en Asie centrale pour comprendre comment les Kirghizes s’étaient réapproprié leurs traditions nomades d’autrefois. Laurence Bezaguet

Laurence Halff EST Passionnée par la vie d’Ella Maillart. elle décide en 2021 de partir sur les traces de cette grande aventurière. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«L’exposition dédiée à Ella Maillart, que j’organise avec l’association Pamir’s Bridges, est un projet qui me tient très à cœur. Je n’ai jamais rencontré cette grande dame, mais j’ai croisé son audace et sa soif de liberté à travers ses lectures dans diverses périodes de ma vie.» C’est en ces termes que la photographe Laurence Halff évoque «Art et nomades sur les routes de la soie», actuellement proposée à la Galerie Humanit’art, dans le quartier de Plainpalais.

Tout est parti d’une succession de hasards! En 2004, la photographe découvre le petit musée de Chandolin, en Valais, dédié à Ella Maillart, disparue il y a vingt-cinq ans. La force qui émane de son visage, l’intensité et la profondeur de son regard la bouleversent. En 2017, la voilà qui rencontre Nuraly Turganbaev, professeur d’université et traducteur en kirghize du livre «Des monts célestes aux sables rouges», récit dans lequel Ella Maillart raconte notamment sa traversée du Kirghizistan en 1932. Laurence Halff a aussi la chance de faire la connaissance de la légataire universelle d’Ella Maillart, qui partage avec elle beaucoup de ses souvenirs…

À la recherche d’elle-même

Laurence Halff décide alors de suivre les traces de cette aventurière afin de comprendre comment les Kirghizes se sont réapproprié leurs traditions nomades d’autrefois. Prétexte à partir seule à la recherche d’elle-même et d’un univers où elle se sentirait enfin exister en toute légitimité: «N’être personne pour être enfin soi-même.»

Elle part au Kirghizistan en mai 2021, pour deux mois. Durant son voyage elle rencontre le peintre Mirlan Aliev, dont elle admire les œuvres. Elle a alors l’idée de lui donner la possibilité de les présenter en Suisse à ses côtés.



Avec l’aide de Bernard Repond, président de Pamir’s Bridges, le projet se réalise. Une occasion de présenter aussi le peintre espagnol Paco Montanes, avec qui Mirlan Aliev a partagé une résidence d’artistes en 2017 dans une des vallées les plus reculées du pays. Ainsi qu’Elina Sher, jeune artiste talentueuse de 19 ans.

Notons que toutes les images de Laurence Halff ont été développées à l’argentique à Paris.



«Art et nomades sur les routes de la soie», Galerie Humanit’art, rue du Diorama 14, 1205 Genève, tous les jours jusqu’au 18 décembre.

