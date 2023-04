La pose Instagram de trop – Une photo indécente pousse Auschwitz à rappeler ses visiteurs à l’ordre Suite à un tweet qui a fait scandale, les responsables du Mémorial demandent aux touristes de «respecter la mémoire du million de personnes assassinées». Myrtille Wendling

Le Mémorial d’Auschwitz (ici en 2019) rend hommage au 1,3 million de personnes déportées pendant quatre ans et demi par le III e Reich d’Adolf Hitler. AFP/Janek SKARZYNSKI

Le tweet d’une journaliste britannique n’est pas passé inaperçu samedi dernier. Sa photographie montre une femme posant sur les rails qui mènent à l’ancien plus grand camp de concentration nazi, Auschwitz. Aujourd’hui lieu de recueil et d’histoire en mémoire du 1,1 million de personnes exterminées lors de la Seconde Guerre mondiale, le Mémorial accueille des visiteurs du monde entier. Et certains n’ont clairement pas le comportement approprié. Obligeant les responsables du centre à rappeler les règles de bonne conduite.

Tel est le cas après la publication de Maria Murphy, journaliste pour la «Britain’s New Channel», qui dénonçait la manière d’agir d’une touriste sur place. «Aujourd’hui, j’ai vécu l’une des expériences les plus poignantes de ma vie. Malheureusement, tout le monde ne semble pas le vivre de façon aussi intense», écrit-elle sur son compte Twitter professionnel.

Outre les utilisateurs de la plateforme, le Mémorial a lui même condamné cet acte. Il a ainsi rappelé: «Les images peuvent représenter une valeur émotionnelle et documentaire immense pour nos visiteurs. Les photos nous aident à nous souvenir. Lorsqu’ils visitent le Mémorial d’Auschwitz, les visiteurs doivent garder à l’esprit qu’ils entrent dans l’ancien camp où plus d’un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire.»

Marcher sur les rails

Ce n’est pas la première fois que les responsables sont contraints de répéter les règles de civilité. Par le passé, plusieurs visiteurs ont déjà eu un comportement irrespectueux au sein du Mémorial. Certains se sont, par exemple, mis en scène en marchant sur les rails pour une photographie en 2019. Ces mêmes rails qui avaient été construits pour faciliter la terrible «solution finale».

«Il y a de meilleurs endroits pour apprendre à marcher sur une poutre d’équilibre qu’un site qui symbolise la déportation de centaines de milliers de personnes vers la mort.» Le Mémorial d’Auschwitz sur Twitter

Sur le compte Twitter du Mémorial, les responsables écrivaient alors: «Lorsque vous viendrez au Mémorial d’Auschwitz, rappelez-vous que vous êtes sur le site où plus d’un million de personnes ont été tuées. Respectez leur mémoire. Il y a de meilleurs endroits pour apprendre à marcher sur une poutre d’équilibre que le site qui symbolise la déportation de centaines de milliers de personnes vers la mort.»

Tendance TikTok «blessante»

Sur un autre réseau social, TikTok, des jeunes se sont grimés en 2020 pour se faire passer pour des victimes de la Shoah. Du maquillage pour maigrir les traits du visage, un pyjama rayé ou une étoile jaune accrochée aux vêtements: une mise en scène «offensante» pour le Mémorial.

Il avait donc encore dû faire de la prévention sur Twitter en publiant le message suivant: «La tendance «victimes» sur TikTok peut être blessante et offensante. Certaines vidéos sont dangereusement proches ou déjà au-delà d’une banalisation de l’histoire.»

