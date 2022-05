Bien-être animal – Une pétition veut interdire les feux d’artifice aux privés Un texte pour le moins radical a été déposé ce lundi à Berne. Il pointe la terreur vécue par les animaux, effrayés par le bruit des pétards. Sonia Imseng Olivia Beuchat

Les feux d’artifice contribueraient à hauteur de 2% à la pollution annuelle totale de particules fines. Photo: Getty Images

L’impact des feux d’artifice sur la faune et la flore suscite régulièrement de vives réactions et continue de faire réagir. Après le lancement, au début du mois de mai, d’une initiative pour les limiter, une pétition a été déposée ce lundi à Berne. Le texte demande d’interdire aux particuliers l’utilisation des pétards et des feux d’artifice, afin de protéger les animaux mais également de limiter les dégâts sur l’environnement.