Rouler à Lausanne – Une pétition réclame la réintroduction du 50 km/h la nuit

Rouler en Ville de Lausanne – Une pétition réclame la réintroduction du 50 km/h la nuit Un texte veut que la limitation à 30 km/h, en vigueur depuis septembre dernier dans la cité vaudoise, reste l’exception pour les quartiers résidentiels.

Un employé de la ville de Lausanne dévoile un panneau interdisant de rouler à plus de 30km/h de 22H00 à 06H00. KEYSTONE

Une pétition munie de 840 signatures a été déposée mardi à Lausanne demandant aux autorités politiques de réintroduire le 50 km/h la nuit en Ville de Lausanne. Le 30 km/h – introduit en septembre dernier entre 22h00 et 06h00 – doit rester l’exception pour les quartiers résidentiels, exige le texte lancé par les Jeunes libéraux-radicaux vaudois.

«Depuis, la Ville entière de Lausanne est au ralenti (…) Les automobilistes, les bus, les services d’urgence doivent prendre leur mal en patience, en devant rouler à 30 km/h, rendant les trajets plus longs et plus fastidieux. Cette mesure n’a que peu d’impact sur le bruit lié au cadre général urbain de la Ville, où un bruit ambiant est fréquent», écrivent les pétitionnaires.



«Alors que cette mesure a pleinement du sens dans des quartiers résidentiels, cette dernière se retrouve appliquée de façon unique sur l'entier du territoire, y compris sur les axes routiers fréquentés, mettant ainsi de nombreuses embûches à la mobilité urbaine», ajoutent-ils. «La Ville entière est au ralenti» Ils demandent donc que la Municipalité de Lausanne et le Canton de Vaud reviennent à la situation antérieure et que le 50 km/h soit la règle tant de jour que de nuit, le 30 km/h devant rester l'exception pour les quartiers résidentiels. Depuis la mi-septembre, la vitesse a été abaissée à 30 km/h entre 22h00 et 06h00 du matin sur près de 60 kilomètres de voirie urbaine. Seules une quinzaine de rues restent à 50 km/h, notamment les axes «pénétrants» de la ville ainsi que les bords du lac. Près de 60 km de tronçons concernés Les critères de sélection fixés par l'État de Vaud ont porté sur la densité de population où des dépassements de valeurs limites du bruit ont été constatés avec un seuil fixé à 200 habitants/km. Les essais effectués ont démontré que la vitesse de nuit à 30 km/h permet de réduire le bruit moyen de deux à trois décibels, avec une réduction par deux du bruit ressenti. Avec moins 80%, l'impact est aussi considérable sur les bruits de pointe, causés par des accélérations excessives, qui réveillent la population, avait expliqué la Municipalité de la capitale vaudoise.

