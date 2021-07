Préservation du paysage - Une pétition pour sauver la colline de Moudon (VD) est lancée

Préservation du paysage – Une pétition pour sauver la colline de Moudon est lancée Les porteurs du texte souhaitent protéger un site situé sur la Ville haute comprenant des édifices culturels emblématiques. Leur but est d’éviter que des villas et un immeuble détonnent avec le paysage médiéval.

Le comité "Sauvons la colline de Moudon" lance une pétition au Conseil d’État vaudois pour que la Ville haute soit préservée de toute nouvelle construction. DR

Récemment créé, le comité pour la sauvegarde de Moudon (VD) lance une pétition au Conseil d’État vaudois. Le texte demande que le sommet emblématique de la vieille ville soit déclaré inconstructible.

La colline médiévale et sa couronne ornée de trois maisons seigneuriales (château de Rochefort, Maison du Grand-Air et château de Carrouge) constituent le symbole de Moudon. C’est le site le plus souvent représenté sur les cartes postales depuis plus de cent ans, écrit le comité mercredi dans un communiqué.

La construction de villas et d’un immeuble sur le faîte de la colline, à l’endroit le plus représentatif de la localité, porterait une atteinte irrémédiable à la beauté de l’ensemble. Or, à la faveur d’un projet de vente du bâtiment du Grand-Air et des terrains attenants par le canton, de telles réalisations ont été évoquées, déplore le comité.

Le plan d’affectation cantonal prévoit en effet la possibilité de construire six villas à toit plat et un immeuble de quatre niveaux. Inquiets, le comité et les associations qui le soutiennent demandent que la parcelle du Grand-Air soit déclarée inconstructible.

Reconnu par la Confédération

Le comité souligne par ailleurs que le recensement architectural du canton attribue une note 1 à l’ensemble de la Ville haute de Moudon et que la Confédération a mis depuis 1945 ces lieux dans la liste des sites d’importance nationale. Ces classements auraient dû rendre toute construction moderne impossible.

La pétition demande que ce site miraculeusement préservé ne soit pas défiguré. L’édification d’immeubles briserait l’harmonie de la ligne de crête. Le texte devrait être déposé au début du mois de septembre à la Chancellerie cantonale.

ATS

