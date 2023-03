Football – Une pétition pour exclure la Biélorussie a été transmise à l’UEFA Une petite dizaine de manifestants a déposé une pétition comptant 17’000 signatures à l’UEFA vendredi. Ces membres d’ONG réclament l’exclusion de la Biélorussie. Rebecca Garcia Nyon

Le but des manifestants est de faire exclure la Biélorussie de l’Euro 2024. RGA

C’est avec des masques, des sifflets et des cartons rouges géants que des membres d’ONG ont déposé une pétition auprès de l’UEFA vendredi. Une petite dizaine de personnes a pris le train de Zurich pour se rendre à Nyon. Et ce, pour appeler Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, à exclure la Biélorussie de l’Euro 2024. «Nous devons utiliser toutes les connexions que nous pouvons pour faire connaître le problème», affirme Lars Bünger, président de l’organisation non gouvernementale Libereco.

Le football, et ce match entre la Suisse et la Biélorussie en terres serbes samedi, représente donc un point d’accroche intéressant. «Le sport et la politique ont un lien, tranche Volha Klaskouskaya, ancienne prisonnière politique de la Biélorussie réfugiée en Suisse. Dire qu’il s’agit de deux choses différentes est de la manipulation.»

Les ONG accusent le régime de Loukachenko d’emprisonner les opposants. En marge de la seule exclusion de la Biélorussie de la grand-messe du football, une réclamation vise à libérer Ales Bialiatski, prix Nobel de la paix 2022 et condamné à 10 ans de prison. Outre les emprisonnements, Libereco et Compax évoquent aussi une liste noire qui exclut les joueurs critiques envers la politique nationale.



Ales Bialiatski, prix Nobel de la paix 2022, a été condamné à 10 ans de prison. AFP

Manifestation samedi au CIO

La pétition «Exclusion de Bélarus de l’Euro: carton rouge pour les ennemis de droits de l’homme» a récolté plus de 17’000 signatures. C’est fort de ces documents que Lars Bünger a sonné au siège principal de l’UEFA et a remis les enveloppes à un membre de l’entité. Intrigué et affable, ce dernier a demandé à prendre en photo les banderoles pour que ses supérieurs les voient de leurs propres yeux. «Vous avez aussi des masques…?», a-t-il demandé, avant que les manifestants dégainent une tête en carton d’Aleksander Ceferin.

Les manifestants ont été bien reçus par l’UEFA. RGA

Après les remerciements d’usage, le président de Libereco et l’employé de l’UEFA ont pris congé l’un de l’autre. «Je veillerai à rapporter cela à plus haut niveau», a promis celui qui a réceptionné les précieuses signatures. «C’est très bien. Ils ont reçu la pétition et savent ce qu’il se passe», se réjouit Lars Bünger. Ce n’est pas le seul mouvement prévu puisque «Free Ukraine» lance une manifestation samedi au siège du CIO. Ses représentants souhaitent exclure de compétition les athlètes russes et biélorusses.

