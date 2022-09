Coupe du monde en Ville de Genève – Une pétition pour annuler la fan zone Pascal Holenweg, conseiller municipal socialiste, lance une récolte de signatures. Il souhaite que la Ville renonce aux festivités sur la plaine de Plainpalais. Léa Frischknecht

La fan zone 2022 sera, pour la première fois, organisée sous tente, le Mondial ayant lieu en fin d’année. Elle pourra accueillir jusqu’à 4000 personnes à Plainpalais. GEORGES CABRERA

La gauche genevoise n’en a pas fini avec sa fan zone. Lundi, Verts et socialistes déposaient un projet de délibération demandant la mise en place d’une campagne de communication rappelant les enjeux humains, sociaux et environnementaux du Mondial de football au Qatar. Pascal Holenweg, lui, veut aller plus loin. Comme le révélait lundi le «GHI», le conseiller municipal socialiste a lancé une récolte de signatures pour l’annulation pure et simple des festivités sur la plaine de Plainpalais.

Pour l’élu, l’idée de sensibiliser le public est bonne mais manque de cohérence. «Il ne faut pas soutenir cet événement, de quelque manière que ce soit. On ne peut pas dénoncer la tenue d’une compétition de football au Qatar et accepter l’organisation d’une fan zone en Ville de Genève.»

«Mieux vaut tard que jamais»

Reste qu’à deux mois du coup d’envoi, il n’est pas sûr que le projet de délibération ou la pétition, qui comptait 35 signatures mardi, aboutissent à temps. Pourtant, l’appel d’offres a été remporté par l’entreprise Nepsa en 2016. Pourquoi avoir tant attendu? «Nous nous réveillons tard, j’entends cette critique. Mais il vaut mieux réagir tard que ne rien faire du tout. Ce qui est essentiel, désormais, c’est que le Conseil administratif se positionne d’une manière ou d’une autre», souligne Pascal Holenweg.

Dans nos colonnes du samedi 17 septembre, la maire, Marie Barbey-Chappuis, appelait quant à elle à «faire la part des choses» en indiquant que «se rendre à la fan zone pour assister à un match ne signifie pas soutenir le gouvernement du pays hôte».

