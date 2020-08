Distanciation sociale – Une pétition demande un retour des supporters au stade Des fans de sport impatients demandent au Conseil fédéral de lever l’interdiction des événements à plus de 1000 personnes. Sans ça, le sport suisse est en péril, préviennent-ils. Lucie Monnat

Les joueurs bernois et lausannois jouent lors du match du Championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le Lausanne HC et le SC Bern le samedi 29 février 2020. Il se déroule à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus, à la Vaudoise aréna, à Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gilliéron) KEYSTONE

À la mi-juillet, le chef de la cellule de crise de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Patrick Mathys, décrivait la situation épidémiologique en Suisse comme «dangereusement stable». Alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes reste au-dessus de la barre des trois chiffres, certains fans de sport perdent patience. Le comité Save Swiss Sport a lancé une pétition demandant au Conseil fédéral d’autoriser les compétitions accueillant plus de 1000 spectateurs.

La demande intervient alors que les sept Sages se prononceront sur la question le 12 août prochain. «Cette décision conditionnera directement la tenue ou non d’une nouvelle saison de compétition et constitue une menace sur la survie de nos clubs, écrivent les pétitionnaires. L’équation est simple: pas de rentrées financières, plus de sport professionnel. Le gouvernement peut, heureusement, éviter ce scénario catastrophe en levant l’interdiction.»

Concept de protection

Les pétitionnaires estiment qu’un «concept spécifique de protection» ainsi que le respect des règles sanitaires permettrait de relancer les événements sportifs de manière responsable: respect des distances, port du masque, maintien des distances sociales et traçabilité des contacts «sont une façon de s’affranchir d’une limite «forfaitaire» qui semble aussi arbitraire», argumentent les fans de sport.

Et de conclure: «Rendons au sport son âme: les spectateurs! Sans eux, pas de passion, pas d’excitation, de joie et surtout pas d’avenir.»

Soutien politique

À peine lancé, le texte peut compter sur le soutien de Christian Wasserfallen (PLR/BE). Le conseiller national a déclaré au «Blick» que les gros événements ne pouvaient rester interdits jusqu’à la fin de l’année. «Personne ne comprend que des manifestations avec des milliers de participants soient de nouveau possibles dans un espace confiné, mais que les grands événements avec des concepts de protection appropriés ne le sont pas.»

Selon les informations du «Blick», qui a obtenu les comptes rendus des discussions du Conseil fédéral à ce sujet, Ueli Maurer pousserait également vers un assouplissement de la règle.