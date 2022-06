Nuisances sonores – Une pétition demande l’annulation de la course de Verbois Soutenus par des associations, des riverains s’adressent à l’État afin que les autorisations pour la compétition de moto ne soient plus délivrées. L’organisateur hausse le ton. Luca Di Stefano

Un panneau destiné aux motards qui font des excès de vitesse sur la route de Verbois. LUCIEN FORTUNATI

Décidément, la course de côte de Verbois roule en territoire hostile. Après le vote extrêmement serré au Conseil municipal – à une voix près – donnant le feu vert de la Commune de Russin à la célèbre compétition de motos, les riverains haussent le ton. Ils ont obtenu le soutien d’actif-trafiC et de l’Association transports et environnement (ATE), deux organisations promobilité douce, pour lancer une pétition.