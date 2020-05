Une initiative des jeunes des Grottes – Une pétition demande la création d’un espace freestyle rue Montbrillant Les jeunes de l’association Espace Freestyle Montbrillant ont recueilli 500 signatures et ont déposé le texte Olivier Bot

Les jeunes du quartier demandent un espace pour pratiquer leurs sports urbains. Bildarchiv Tagesanzeiger







Les jeunes du quartier des Grottes ont déposé une pétition demandant la création d’un espace de freestyle, rue Montbrillant . Dans un communiqué, ils rappellent que «le Skate et le Parkour sont des sports urbains en plein essor. Le skateboard sera présent aux prochains JO d’été. Or, à Genève il existe encore trop peu d’endroits pour pratiquer ces sports urbains». Certes, il y a le Skatepark de Plainplais, le seul digne de ce nom, mais il est pris d’assaut et victime de son succès. Celui de la Praille est trop confiné, pollué et éloigné du centre-ville. Quant au Parkour, les «traceurs» qui le pratiquent évoluent dans la rue, avec le mobilier urbain à disposition, ou dans des salles de gymnastique.

Aux Grottes, l’Association Espace Freestyle Montbrillant (EFM) s’est créée en septembre 2019, suite au Forum social Grottes Saint-Gervais de mai 2019 organisé par le Département de la Cohésion sociale et de la Solidarité de la Ville de Genève. Au cours de ce Forum, une trentaine de jeunes ont demandé publiquement la création d’un nouvel espace de vie de taille et dédié aux sports urbains, dans leur quartier, devant le centre postal de Montbrillant. Grâce à la subvention du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, EFM a pu financer un projet d’étude de faisabilité avec l’entreprise Vertical, pour un espace freestyle aux Grottes incluant un Skatepark aux dernières normes (matériaux durables, bruit, etc).

EFM a donc exprimé sa demande à travers une pétition, qui sera déposée mercredi avec ses 500 signatures récoltées, auprès du Service du Conseil municipal. À travers sa pétition, EFM demande aux autorités municipales que son projet d’Espace freestyle soit inscrit à l’agenda de la Commission des pétitions du Conseil municipal dans les plus brefs délais, pour deux raisons principales : pour inclure cette pétition dans le cadre du réaménagement du quartier lié à l’extension de la gare souterraine, dont le crédit d’étude vient d’être récemment voté en Commission des travaux et pour permettre, à travers ce projet, de soulager le Skatepark de Plainpalais et de fournir aux skateurs et skateuses, traceurs et traceuses de la Rive droite, un «espace freestyle» digne de ce nom pour pratiquer leur passion dans leur quartier, tout en valorisant ces disciplines émergentes.