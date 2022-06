Depuis le 1 er juin, les exploitants doivent plier tables et chaises extérieures pour minuit en semaine. Une pétition demande un peu de marge les jeudis.

«Les gens ont un sentiment de ras-le-bol, d’autant plus que cette loi tombe le premier été après le Covid!» s’agace Helen Calle-Lin, présidente de la Fédération des bars, restaurants et monde de la nuit. Elle a déposé, au début du mois, 1001 signatures demandant que les terrasses puissent fermer à 1 h les jeudis soir. Une récolte de paraphes qui fait suite à la décision du Conseil administratif de fermes les terrasses à minuit les soirs de semaine, soit du dimanche au jeudi.

Selon Hélène Calle-Lin, «le jeudi est un jour très important pour les gens». Elle rappelle qu’avec les nocturnes, beaucoup d’employés finissent le travail plus tard et voient donc leurs soirées en terrasses écourtées. Deux semaines après l’introduction de la mesure, elle dresse un premier bilan. «Nous constatons déjà qu’à minuit, les gens ne se déplacent pas à l’intérieur des établissements mais vont s’acheter des bières pour les boire dans les parcs. Au moins, il y a plus de contrôle dans les bars.»