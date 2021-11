Visite controversée – Un groupe lausannois défend la venue d’Éric Zemmour à Genève, «ville refuge» La pétition de l’organisation lausannoise soutient le principe de liberté d’expression et fait de Genève «une ville refuge des écrivains oppressés». Olivier Bot

Une pétition défend la venue d’Éric Zemmour à Genève au nom de la liberté d’expression. AFP

Alors que la pétition demandant que Genève n’accueille pas le polémiste et putatif candidat à la présidentielle en France obtenait 1850 signatures, un autre texte soumis à l’opinion était publié sur le site mesopinions.com. Il a obtenu 332 soutiens ce lundi à midi. La pétition intitulée «Pour la liberté d’expression d’Éric Zemmour à Genève» rappelle qu’une rencontre-débat entre Éric Zemmour et l’avocat Marc Bonnant doit se tenir le 25 novembre prochain à Genève. Il souligne qu’un «élu genevois socialiste en appelle à son interdiction avec tout le sens de la démocratie qui caractérise les perdus de la République». Rappelons que de son côté, Mauro Poggia estimait qu’il n’y avait pas à interdire la venue du polémiste et ajoutait qu’aucun risque de troubles à l’ordre public n’était à craindre. Sur ce dernier point, il omet cependant les menaces de mort explicite de certains slogans tagués sur des immeubles de la ville.