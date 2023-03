Aménagement en campagne – Une pétition contre un boulevard dans les champs À Bernex, plus de 1700 signatures ont été récoltées pour s’opposer à un projet de route reliant plusieurs futurs quartiers. Chloé Dethurens

Le boulevard reliera l’autoroute aux futurs quartiers. DR

Un projet de route fait trembler de nombreux riverains de la région de Bernex. Le boulevard des Abarois, qui prendrait naissance à la jonction autoroutière, a fait l’objet d’une pétition. Au total, plus de 1700 signatures ont été récoltées, annoncent ce mardi les Verts de Bernex, Onex et Champagne.



Par rapport au projet initial, l’ampleur de l’artère a été revue à la baisse. La route imposera une emprise de deux hectares sur les surfaces d’assolement, au lieu des six prévus à la base.

«À l’envers du bon sens»

Mais cela ne suffit pas pour les auteurs de la pétition. «La campagne croule déjà sous les voitures, indiquent-ils. Construire un boulevard au milieu d’une zone relativement préservée est un projet à l’envers du bon sens.» Pour eux, cette artère ne ferait que couper la commune en deux et générerait des nuisances pour les habitants des futurs quartiers, sans oublier des dégâts sur la biodiversité.



En lieu et place du boulevard des Abarois, les Verts proposent la création d’une desserte locale pour relier les projets d’aménagement à venir, dont l’installation de l’usine Caran d’Ache. Mais lors de la séance publique tenue en fin d’année, qui avait fait salle comble, les spécialistes présents avaient indiqué que «la loi fédérale interdit qu’une artère reliée à l’autoroute finisse en cul-de-sac».

L’idée de l’État est de desservir les nouveaux quartiers tout en déchargeant la route de Chancy, aujourd’hui saturée. À terme, le secteur visé accueillera 4500 habitants, 1700 emplois et 2700 élèves de l’école santé-social. Le premier tronçon du boulevard des Abarois est attendu pour 2024. Plusieurs lignes de bus sont également prévues.







Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

