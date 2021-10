Grand-Saconnex - Une pétition avec 4500 signatures contre le centre de renvoi

Situé entre une bretelle d’autoroute et le tarmac de l’aéroport de Genève, le centre fédéral d’asile et de renvoi du Grand-Saconnex est prévu pour fonctionner «comme une véritable usine à renvoi», dénonce une coalition.

La construction du centre fédéral d’asile et de renvoi du Grand-Saconnex, dans le canton de Genève, doit être interrompue immédiatement. Adressée au Grand Conseil et au Conseil d’État genevois, une pétition en ce sens, munie de 4500 signatures, a été déposée jeudi.

Coincé entre une bretelle d’autoroute et le tarmac de l’aéroport, ce centre fédéral (CFA) est prévu pour «fonctionner comme une véritable usine à renvoi». Les requérants se verront soumis à des nuisances sonores et à une pollution de l’air dont les valeurs limites sont largement dépassées dans cette zone, avant d’être embarqués de force dans les avions, déplore la coalition «Non au centre de renvoi» dans son communiqué.

«Un projet inhumain»

Le projet d’un bâtiment cantonal, regroupant de multiples unités de police et des places de détention administrative sur la même parcelle que le CFA, est également choquant. Explicitement destiné à favoriser l’interaction avec les acteurs du renvoi, il ne vient que souligner le caractère répressif du CFA en l’associant directement aux mesures de contrainte et aux renvois.

La coalition rappelle que le parlement genevois a voté en mars 2019 une motion demandant au Conseil d’État de renoncer à ce bâtiment opaque, au coût financier et humain exorbitant. Soutenues par une quarantaine d’associations, 1500 personnes ont manifesté dans la rue leur opposition à ce centre, en octobre 2020.

«Il n’est jamais trop tard pour renoncer à un projet inutile, inhumain, xénophobe et raciste», résume la coalition. Elle est soutenue par diverses associations oeuvrant en faveur des droits humains et de l’asile, ainsi que par des syndicats, les Verts et le Parti socialiste genevois.