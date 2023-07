Spectacle de marionnettes à fils – Une petite renarde chante au bord de la Drize La compagnie carougeoise Zot adapte un opéra de Janacek en pleine nature. Une œuvre romantique à apprécier en famille. Philippe Muri

Magnifique, l’affiche de «La petite renarde rusée» est signée Boris Baruchet. DR

Alentours, on entend chanter les grillons, aboyer un chien dans le lointain. Une légère brise agite les tilleuls, noisetiers et autres platanes environnants. Au bord de la Drize, dans le parc de l’Espace Grange-Collomb, qui croirait possible la tenue d’un opéra sous les étoiles? C’est pourtant là, en pleine nature, que la Zot, une compagnie carougeoise de marionnettes, propose une relecture de «La petite renarde rusée», une œuvre romantique imaginée il y a tout juste un siècle par le compositeur tchèque Leoš Janáček.