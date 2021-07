Nyon veut montrer l’exemple – Une petite carte blanche contre le travail au noir Sur son chantier du nouveau poste de police, la Ville exige que les ouvriers possèdent tous la carte professionnelle paritaire. Raphaël Ebinger

Le contremaitre Alessandro Coluccia avec sa carte professionnelle actionne le tourniquet. Un moment solennel pour la Ville de Nyon qui généralise ce système pour lutter contre le travail au noir. Christian Brun

«Le travail au noir est un fléau dommageable pour tous. Avec lui, il n’y a que des perdants.» Daniel Rossellat, syndic de Nyon, n’en veut plus. Sa Commune non plus. Elle a décidé d’instaurer sur l’ensemble de ses chantiers l’obligation de la carte professionnelle, comme l’a déjà exigé Lausanne. Ce document permet de garantir que l’employeur déclare ses collaborateurs, respecte la convention collective et paie les charges sociales.

Nyon avait déjà testé ce système lors de la rénovation de la Maison Gubler pour la transformer en UAPE. Mais en 2018, il y avait peu d’ouvriers en même temps sur le site et les contrôles plus faciles. Pour le chantier à 17 millions de francs du nouvel Hôtel de police qui vient de débuter, la Ville a investi entre 40’000 et 50’000 francs pour mettre en place un système de contrôle strict. L’accès au site, qui est complètement clôturé, n’est désormais possible que par un tourniquet. Pour le faire fonctionner, il est impératif d’avoir sa carte professionnelle.