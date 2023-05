Psychologie de la personnalité – Une personne introvertie peut-elle devenir extravertie? Les extravertis sont populaires tandis que les introvertis sont souvent relégués au second plan. Mais la plupart des gens sont capables de s’adapter. Christina Berndt

La question de savoir à quel point une personne est extravertie dépend aussi de son environnement. Getty Images

Pas toujours simple d’être une personne réservée dans une société focalisée sur la capacité à attirer l’attention. On se tourne plutôt vers les grosses voix, les fêtards, les boute-en-train qui enthousiasment et répandent la bonne humeur. «Selon des études, les extravertis occupent une position plus élevée dans la société. Ils réussissent souvent mieux leur carrière, leur vie amicale et amoureuse grâce à leur ouverture d’esprit et obtiennent également plus de reconnaissance sociale», énumère Jule Specht, professeure de psychologie de la personnalité à l’Université Humboldt de Berlin. Ils ont aussi tendance à être plus heureux que les introvertis, à être plus souvent de bonne humeur au quotidien et on leur fait davantage confiance.