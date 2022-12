Hôtellerie-restauration à Genève – Une permanence gratuite pour aider les restaurateurs L’initiative vise à aider un secteur qui peine encore à se remettre des fermetures à répétition pendant la crise du Covid-19. Henri Neerman

Moins d’un an après la fin des restrictions, nombre d’établissements peinent à garder la tête hors de l’eau. LAURENT GUIRAUD

Comment aider les restaurateurs genevois? Ce n’est un secret pour personne que le secteur sort d’une période difficile, notamment à cause des fermetures liées à la pandémie. Moins d’un an après la fin des restrictions, nombre d’établissements peinent à garder la tête hors de l’eau. Pour tenter d’y remédier, le Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers (GPRH) s’associe au groupe Fondeco, spécialisé dans l’accompagnement des restaurateurs, pour créer une permanence d’aide gratuite à leur destination.