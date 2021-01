Basketball – Une performance majuscule de Capela En NBA, le Genevois a été le principal artisan de la victoire d’Atlanta au Minnesota (98-116). Ses statistiques donnent le vertige. Sport-Center

Clint Capela (à gauche) a été époustouflant contre D'Angelo Russell et Minnesota. AFP

Clint Capela (26 ans) a concocté une nouvelle performance majuscule dans le championnat de NBA, où onze matches ont été disputés dans la nuit de vendredi à samedi.

Aligné durant 30 minutes au Minnesota, le pivot genevois a été le principal artisan du succès des Atlanta Hawks contre les Timberwolves (98-116). Et pas seulement parce qu’il a inscrit 13 points.

L’ancien joueur des Houston Rockets a été dominant dans tous les secteurs de jeu, compilant 19 rebonds et 10 contres. Les statistiques cumulées lors des deux dernières sorties sont vertigineuses: Capela compte 45 rebonds et 15 contres.

Des chiffres qui prennent toute leur signification dans un cadre historique. Comme l’a mentionné ESPN, un seul joueur a présenté une fiche plus fournie depuis la saison 1973-1974: Kareem Abdul-Jabbar, qui avait aligné 47 rebonds et 17 contres les 31 octobre et 2 novembre 1975.

Dans le livre des records des Hawks, les contributions du Suisse y ont aussi leur place. Capela est en effet le premier professionnel de l’organisation à rendre une carte dotée d’un triple-double avec dix contres depuis Dikembe Mutombo en 2000.