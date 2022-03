Difficile de rater sa forêt de troncs couleur bubble-gum se déployant sur plus de 14 mètres en haut des escaliers roulants. Suspendue au plafond, cette immense toile de l’Américain Jim Shaw accueille le public à Artgenève. Dans le ciel de ce paysage aussi vaste qu’étrange flotte un poulpe au teint églantine, comme une invite à pénétrer dans les arcanes de l’art contemporain, qui tient salon jusqu’à dimanche à Palexpo.

Deux mondes picturaux se côtoient dans cet ample panorama intitulé «Banyan Tree Mural» et réalisé en 2010. Sur la paisible campagne où verdoient quelques bosquets ordinaires ont poussé, telle une apparition pop, une futaie rose pétard escortée de symboles cryptiques évoquant les sectes religieuses. Ce contraste éveille un vague sentiment d’apocalypse, entre rêve et cauchemar. Né en 1952 et établi en Californie, Jim Shaw travaille le plus souvent par cycles. Cette œuvre fait partie d’un corpus de peintures de grand format utilisant pour support d’anciens décors de théâtre. Sur ces fonds surannés, le plasticien greffe un univers saturé de références sacrées, historiques, personnelles ou politiques au carrefour de l’onirisme et de la satire. «Jim Shaw aime à brouiller les pistes entre imaginaire et réalité, explique Philippe Davet, conseiller en art et cofondateur de Blondeau & Cie. Lorsqu’il était étudiant à Los Angeles, il prenait des photos au gré de ses balades dans la nature et rajoutait des OVNI sur les tirages.»