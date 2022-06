Exposition à Corsier – Une peintre jordanienne réinterprète des écrits millénaires Rawan Al Adwan s’inspire d’inscriptions gravées il y a 3000 ans par les Bédouins sur des pierres volcaniques pour faire dialoguer arts ancien et contemporain. Irène Languin

Huile, acrylique, pochoir et sables: l’artiste utilise plusieurs médiums pour réaliser ses toiles. RAWAN AL ADWAN

Chameaux, autruches et chèvres, mais aussi scènes de chasse, cérémonies rituelles ou noms des ancêtres: c’est leur vie quotidienne, leurs aspirations et leurs peurs que les Bédouins du Ier siècle avant Jésus-Christ ont consignées dans la roche, entremêlant écrits et dessins figuratifs. «Être nomades ne les empêchait pas d’être instruits, de lire et d’écrire, raconte Rawan Al Adwan. Ils enseignaient aussi la philosophie et l’astronomie.»