Suisse – Une passagère grièvement blessée dans un carambolage au Gothard Deux voitures sont entrées en collision ce mercredi au col du Gothard lors d’une tentative de dépassement, faisant une blessée grave. Les dommages matériels sont estimés à quelque 3,7 millions de francs.

L’accident s’est produit lorsqu’une voiture de sport a tenté de dépasser trois voitures et un camping-car. Kantonspolizei Uri

Un accident de la circulation au col du Gothard, lors d’une tentative de dépassement, a causé plusieurs millions de francs de dommages. Une personne a été gravement blessée.

L’accident s’est produit lorsqu’une voiture de sport a tenté de dépasser trois voitures et un camping-car. Une des trois voitures s’est alors déportée, elle aussi pour dépasser et les deux véhicules sont entrés en collision.

La voiture de sport a fini sa course dans le camping-car, tandis que le second véhicule, dont la passagère a été gravement blessée, et une autre voiture ont été projetés contre le mur de pierres au bord de la route.

L’accident s’est produit peu après midi et a nécessité la fermeture temporaire de la route du col du Gothard. Les dommages matériels s’élèvent à environ 3,7 millions de francs.

ATS/NXP