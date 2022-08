Corée du Sud – Une parente des enfants retrouvés morts dans des valises localisée Une femme considérée comme une parente des deux enfants dont les restes ont été retrouvés dans des valises vendues aux enchères en Nouvelle-Zélande se trouve en Corée du Sud.

La semaine dernière, la police néo-zélandaise avait annoncé avoir découvert dans des valises les corps de deux enfants âgés de cinq à dix ans. Il a fallu, pour cette macabre découverte, qu’une famille achète une remorque chargée d’objets vendus en vrac dans un entrepôt. Selon la police néo-zélandaise, les corps étaient probablement conservés depuis plusieurs années, rendant l’enquête difficile.

La police sud-coréenne a indiqué lundi que cette femme d’origine coréenne, considérée comme une parente des enfants, se trouve actuellement en Corée du Sud.

«Nous confirmons qu’elle est en Corée du Sud et qu’elle est une ressortissante de Nouvelle-Zélande d’origine coréenne», a expliqué à l’AFP un responsable de la police sud-coréenne. Elle est arrivée en Corée du Sud en 2018 et rien n’indique qu’elle en a quitté le territoire depuis lors, a-t-il ajouté. «La police de Nouvelle-Zélande dirige cette enquête et nous avons l’intention de coopérer à leur demande», a ajouté le responsable.

La police examine des heures de vidéo surveillance, mais les moments clés pourraient avoir été effacés du fait du grand délai entre la mort et la découverte des corps.

L’entrepôt et la propriété où les valises ont été emmenées ont été minutieusement examinés par la police scientifique.

Les autorités néo-zélandaises ont répété la semaine dernière que la famille à l’origine de la découverte macabre n’est pas liée à la mort des deux enfants et a pu recevoir une aide pour faire face à ce traumatisme.

