Une grande partie du Pakistan, dont toutes ses grandes villes, a été plongée dans le noir tôt dimanche suite à une gigantesque panne d’électricité, selon des responsables.

La panne est due à un dysfonctionnement survenu à 23H41 locales samedi (19H41 en Suisse) dans le sud du pays, a indiqué le ministre de l’énergie Omar Ayub Khan sur Twitter, disant se baser sur les premiers éléments disponibles. «Le dysfonctionnement a affecté le système de transmission du pays (…) ce qui a conduit à l’arrêt des centrales», explique-t-il.

La panne a affecté toutes les grandes villes du pays dont sa capitale Islamabad, son grand hub économique Karachi, et la deuxième plus grande ville du pays, Lahore. Le courant a pu être rallumé dans certaines parties du pays et des équipes sont à pied d’œuvre pour le rétablir dans le reste du pays tôt dimanche, a indiqué le ministère de l’Énergie.

Crise énergétique chronique

Netblocks, une organisation non gouvernementale qui recense les pannes d’internet, a souligné que la connectivité au Pakistan a chuté suite à la panne, s’établissant à «62% du niveau ordinaire», selon son compte Twitter.

Les coupures d’électricité sont fréquentes au Pakistan, qui fait face depuis des années à une crise énergétique chronique et dont le système de distribution est complexe et vétuste. Nombre de ses quelque 210 millions d’habitants restent privés de courant pendant de longues heures chaque jour, et le phénomène s’aggrave pendant les chaleurs de l’été.

