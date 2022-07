Panne d’électricité – Une panne bloque la gare de Lausanne, des quartiers de Genève et des natels Des trains et le secteur Petit-Saconnex-Bouchet ont été impactés par la panne, tout comme les réseaux téléphoniques mobiles. Alice Randegger Marianne Grosjean DÉVELOPPEMENT SUIT

Plusieurs trains sont retardés, voire annulés, en gare de Lausanne. FLORIAN CELLA

A Lausanne, plusieurs trains sont encore en retard. Le contre-coup de deux court-circuits importants ayant eu lieu à Lausanne et Renens, bloquant tous les trains circulant par Lausanne pendant une heure environ. «Le problème est résou depuis 15h», indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.

Parallèlement et au même moment, à Genève, une panne d’électricité a également touché le secteur du Petit-Saconnex-Bouchet, à partir de 14 h 19 ce jeudi après-midi. «La panne a duré à peine une demi-heure, indique Christian Bernet, porte-parole des SIG. Vingt minutes plus tard, la moitié du réseau fonctionnait à nouveau, et tout est rentré dans l’ordre à 15 h. Deux mille six cents clients ont été touchés. Il s’agit d’un problème avec une ligne moyenne tension.»

Pour compléter le chaos, tous les réseaux de téléphone mobile sont perturbés. Le Service d’incendie et de secours (SIS) informent la population d’utiliser les lignes fixes pour appeler les numéros d’urgence comme le 114, 117 et 118. Le réseau Swisscom a confirmé des ralentissements entre 14 h 26 et 14 h 58, mais «la téléphonie sur le réseau mobile est de nouveau disponible en intégralité», d’après le site internet de l’opérateur.

Pour l’heure, aucun lien entre ces trois événements n’est fait.

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.