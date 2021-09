Peintre genevois mis en lumière – Une palette délicate pour capter l’instant La galerie carougeoise Aubert Jansem offre un superbe accrochage à Erich Hermès, figure du patrimoine culturel genevois malheureusement trop discrète dans les musées. Irène Languin

Quatre promeneurs profitent d’une halte dans l’ombre propice d’un sous-bois. Bordant le paysage, les troncs lisses de hauts pins ont ménagé une trouée claire sur la vallée fendue d’un fleuve et dominée, au loin, par une imposante montagne. Ces splendeurs alpestres ne préoccupent toutefois ni les enfants ni les deux femmes conversant affectueusement au pied des arbres. Intitulée «Vue sur la plaine du Rhône avec Marguerite, sa sœur, Luc et Anna», cette scène familiale est née du pinceau d’Erich Hermès vers 1920.

Elle fait partie du superbe accrochage riche d’une soixantaine d’œuvres que la galerie carougeoise Aubert Jansem voue à l’artiste genevois pour accompagner la parution d’«Erich Hermès: messager des arts» aux Éditions Notari. «Cette exposition est la première pierre à l’édifice pour rendre sa postérité à ce peintre et sculpteur injustement oublié», soulignent Lorraine Aubert et Bruno Jansem, révélant que le chantier d’un catalogue raisonné est en cours. Né en Allemagne en 1881, Erich Hermès s’installe à Genève à l’adolescence. Naturalisé suisse, il y intègre les Beaux-Arts et y passera l’essentiel de sa vie jusqu’à sa mort, en 1971.