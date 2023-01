Interview – Une onzième édition prolifique pour Artgenève Thomas Hug, directeur et fondateur de la manifestation qui a lieu cette semaine, nous dévoile ses temps forts. Carole Kittner

Thomas Hug, directeur et fondateur d’Artgenève. ANNIK WETTER/DR

Cette semaine se place résolument sous le signe de l’art pour Genève, avec pas moins de 90 galeries d’art moderne et contemporain, des marchands locaux et internationaux, mais surtout une offre institutionnelle et curatoriale unique en son genre qui déploie ses ailes autour d’Artgenève.

On ne compte plus le nombre de musées, de résidences d’artistes, de fondations ou de collections privées qui participent au salon et au rayonnement de la ville par la même occasion. Ne ratez pas non plus la proposition gastronomique de la foire, Night-Fall, qui a lieu cette fois dans le foyer du Musée Ariana autour d’un menu alliant agrumes et champignons.

Quels sont les temps forts de cette onzième édition? Le niveau et l’internationalité des galeries qui se rassemblent à Genève autour de notre salon, est le plus important et le plus inédit en Suisse romande. C’est d’ailleurs le seul moment de l’année où elles le font. Des grands noms reviennent à Artgenève, comme Gagosian, Eva Presenhuber, Waddington Custot ou encore Mitterrand. Et de nouveaux arrivent, bien sûr. 90 galeries, ce n’est pas rien!

En quoi cette édition se distingue-t-elle des précédentes? La vision existe depuis le début mais je crois que ce qui nous distingue aujourd’hui, c’est la visibilité et la place accordée aux écoles d’art, aux résidences d’artistes, aux musées ou aux fondations. C’est très attractif pour le grand public. Nous ne sommes pas dans une démarche uniquement commerciale. Prenons le cas du Museum Frieder Burda de Baden-Baden qui présente les clichés du grand Andreas Gursky dans un format géant. Ou encore l’exposition immersive de l’artiste anglais Barry Flanagan avec la mise en scène inédite d’un désert. C’est également la première fois que la Fondation Jean Dubuffet est présente. Leur exposition est l’un des petits joyaux de cette édition. Nous avons aussi passablement étoffé le lien entre l’art et le son, avec plus de 1000 m2 dédiés. On expose le son au même titre qu’une peinture. Et l’olfactif aussi sera de la partie.

Quel est le fil conducteur qui se déploie dans toutes les activations d’Artgenève? J’essaie toujours de mettre en avant cette diversité de représentation. Nous fédérons la globalité de l’activité artistique qui ne s’adresse pas uniquement à une communauté d’initiés. Et c’est sans compter les éditeurs qui sont présents et les nombreuses conférences et discussions organisées jusqu’à la fin de la semaine.

Et la suite? Notre activité n’a de cesse de se développer et je souhaite garder un rôle stratégique et fédérateur afin de travailler sur de nouveaux projets encore et toujours. C’est ce qui me motive vraiment.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.