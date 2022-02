Ski alpin – Une «Olympienne» gagne à Crans, mais pas celle attendue La Tchèque Ester Ledecka, double championne olympique de snowboard alpin, a surpris les spécialistes et les Suissesses, lors de la descente de Coupe du monde de Crans-Montana. Sport-Center

Ester Ledecka a remporté la première descente du week-end à Crans-Montana, samedi. Getty Images

C'est donc la double championne olympique de... snowboard alpin qui a remporté la première des deux descentes à se dérouler ce week-end dans l’incroyable ambiance du Vieux-Pays. La Tchèque, sacrée en géant parallèle à Pékin, a fait parler sa science de la courbe pour devancer une autre petite surprise du chef, toujours possible dans la foulée des JO: Ragnhild Mowinckel. La Norvégienne n'avait jamais fait mieux que sixième dans la discipline. Le podium a été complété par l'Autrichienne Cornelia Huetter.

Ester Ledecka, qui avait remporté la descente des Jeux de Pyeongchang il y a quatre ans, n'avait levé les bras qu'à deux reprises en Coupe du monde depuis le début de sa carrière sur deux spatules. La Pragoise de 26 ans avait gagné à Lake Louise, en descente, en décembre 2019 et en Super-G, à Val d'Isère, il y a un peu plus de quatorze mois. Crans-Montana s'est ainsi offert une gagnante de choix, qui fera un peu oublier le raté des favorites suisses.

Gut-Behrami rare éliminée

Car la relation amour/haine entre Lara Gut-Behrami et la piste valaisanne a connu un nouveau soubresaut. La Tessinoise – vainqueur au même endroit deux fois en 2020 et une fois l'année dernière, après avoir critiqué la piste – a mal anticipé un saut après 40 secondes de course et manqué une porte. Ça n'a pas empêché la récente championne olympique de Super-G de recevoir une magnifique ovation en atteignant la ligne d'arrivée de la piste Mont Lachaux, qui débordait de fans du Cirque blanc.

La championne olympique de descente, elle, a réussi à finir son parcours, mais loin des meilleures. Corinne Suter (10e) a raté, samedi, à Crans Montana, une belle occasion de revenir vraiment dans la lutte au petit globe de cristal de la spécialité. La Schwytzoise, larguée à plus d'une seconde de Ledecka, a toutefois terminé devant l'Italienne Sofia Goggia (12e) et lui a grignoté quatre points importants. Il ne reste que deux descentes au calendrier 2021/2022 et il y a 65 points d’écart entre les deux femmes.



Nufer fait fort

Finalement, ce sont trois Helvètes un peu moins attendues tout en haut de la feuille des temps qui ont «sauvé l'honneur» de Swiss-Ski. Sur une piste qu’elle aime beaucoup, Priska Nufer a réussi le meilleur résultat de sa carrière en terminant au pied du podium, avec son dossard No 30. Elle s’est ainsi qualifiée pour les finales de la Coupe du monde de la spécialité.

Joana Hählen avait quant à elle brillé lors des entraînements et a confirmé en terminant au sixième rang. Michelle Gisin, double médaillée en Chine mais privée de départ lors de la descente olympique, a quant à elle fini juste derrière sa compatriote à une belle septième place. Après le passage de trente-deux concurrentes, Jasmine Fleury n'avait pu faire mieux que le 21e chrono. Jasmina Suter a fini encore plus loin.



