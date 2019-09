Une œuvre d’art de Jacek Stryjenski pourrait tomber avec la caserne

L’alerte est donnée! Une mosaïque de près de 40 m2 et pesant 4,5 tonnes risque de tomber avec la caserne des Vernets. Ce bâtiment doit en effet disparaître l’année prochaine pour permettre la construction du quartier PAV (Praille-Acacias-Vernets). La salle où se trouve cette œuvre d’art de 1959 est l’ancien mess des officiers, vaste réfectoire encore rempli de tables, de chaises et de vaisselle destinées à être évacuées ces prochaines semaines. Il n’y a pas si longtemps, un meuble masquait encore le bas du décor de Jacek Stryjenski. Aujourd’hui, la mosaïque imaginée par cet artiste genevois décédé en 1961 se déploie dans toute sa splendeur. Mais pour combien de temps?

Quelques membres de la famille de l’auteur ont cherché à savoir quel sort l’État de Genève réservait à l’œuvre de leur père et de leur oncle. Un tel décor attaché à un bâtiment propriété de l’État est du ressort du Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC), qui dépend du Département de la cohésion sociale (DCS). Sa responsable, Diane Daval, leur a répondu la même chose qu’à nous: «Dans le contexte de la démolition programmée de la caserne des Vernets abritant cette œuvre, le FCAC est contraint de considérer son cadre de création: un travail intégré à l’architecture de la caserne et pensé pour une salle spécifique du bâtiment, qui vit en symbiose avec ce dernier. Malheureusement, il disparaît également avec lui en cas de démolition. Il s’agit naturellement d’une décision loin d’être évidente, mais qui s’inscrit dans la politique du FCAC», ajoute Diane Daval.

Si rien n’est tenté pour sauver «Les Amazones», ce remarquable assemblage de différents marbres précieux ne sera pas conservé. D’où la nécessité pour ceux qui veulent empêcher cette destruction de réunir les fonds qui permettront le démontage de la mosaïque et son stockage, voire son remontage, si un nouveau lieu est trouvé. «Il faudrait disposer d’au moins 30 000 francs pour détacher les panneaux dont la mosaïque est constituée», explique Lukas Stryjenski, le fils de l’auteur des «Amazones». «D’autres frais s’y ajouteraient, entraînés par le transfert et la conservation de l’œuvre. Tout cela devrait être accompli le plus tôt possible, car l’année prochaine commenceront les travaux de démolition. Techniquement, c’est faisable…»

L’œuvre, témoin d’une inspiration et d’un savoir-faire caractéristiques du XXe siècle, mérite évidemment qu’on se batte pour elle. «Par son style et par la perfection de son exécution, mais aussi par son thème, la mosaïque des Vernets est digne d’intérêt», poursuit Lukas Stryjenski. «Mon père n’a pas choisi une scène ordinaire de la vie militaire, mais il s’est référé au mythe antique des Amazones, afin de faire figurer des effigies de femmes dans ce lieu fréquenté exclusivement par des hommes. Des femmes libres, sachant se défendre sans l’aide des hommes.»

Ce choix audacieux pour l’époque avait séduit le jury du concours organisé en 1958 par l’État de Genève pour décorer la nouvelle caserne. Parmi 37 projets reçus, les jurés – parmi lesquels les peintres Cingria et Chambon – en avaient retenu six. Les meilleurs à leurs yeux étaient ceux de Stryjenski et de Théodore Stravinski, devant Daniel Divorne, Wilfried Aegerter, Paul Delapoterie et Géo Fustier. Un deuxième concours avait ensuite opposé Stryjenski et Stravinski, remporté par le premier des deux, qui reçut 2000 fr. Le projet lauréat «se développe avec un réel sentiment de grandeur», relève le «Journal de Genève» du 23 octobre 1958. «Ce projet, très mural, se lie remarquablement à l’architecture, tant par sa composition dynamique passant derrière les colonnes que par les matériaux envisagés.»

Le 26 novembre 1959, la mosaïque est inaugurée en grande pompe. La presse admire ses marbres du Pérou, du Brésil, du Maroc et de Suède, la verve et la beauté rayonnante de l’ensemble, les hardis découpages des figures, la réussite du polissage. Il en a coûté environ 40 000 fr. au contribuable. Une somme proche de celle qui permettrait son sauvetage 60 ans plus tard…

Qui est Jacek Stryjenski?

En mars 1961, Lukas Stryjenski a 10 ans quand son père Jacek décède subitement, à l’âge de 38 ans. L’artiste travaillait à la réalisation du plafond et du rideau de fer du Grand Théâtre, qui restent, près de soixante ans plus tard, des joyaux de la grande maison d’opéra genevoise. Il est aussi l’auteur de mosaïques pour l’église Saint-François de Sales à Chêne-Bourg et des vitraux de Sainte-Thérèse à Champel. Les Marionnettes de Genève lui doivent de nombreuses poupées, parmi lesquelles celles du fameux «Noël des anges». La famille Stryjenski, d’origine polonaise, est suisse depuis plusieurs générations. Elle a compté notamment l’ingénieur Alexandre Stryjenski (1804-1875), collaborateur du général Dufour pour la carte de la Suisse, et Casimir Stryjenski (1853-1912), écrivain et historien, spécialiste de Stendhal. La mère des artistes Alexandre et Charles-Albert Cingria était née Stryjenska. Quant à la mère de Jacek, Zofia, elle fit une belle carrière de peintre en Pologne.