Voyage intimiste – Une ode baignée de tendresse sur Vernier Xavier Chillier vient de sortir «Vernier-Plage», un bref roman empli d’humour qui se lit avec saveur. Laurence Bézaguet

Xavier Chillier, auteur de «Vernier-Plage». DR

Très attaché à Vernier, Xavier Chillier, physico-chimiste et ancien conseiller municipal, est aussi écrivain à ses heures. Celui qui a d’abord fait des études en lettres aime particulièrement mettre en scène la science dans ses ouvrages. Mais cette fois-ci, le quinquagénaire propose «Vernier-Plage»: un court récit «historico-ludique sur une commune pas commune», paru aux éditions parisiennes Le Lys Bleu.

Pourquoi ce livre?

J’ai déjà publié des romans de voyage, des romans sur mes expériences à l’étranger, mais rien sur mes racines, rien sur ma terre. Je me suis dit que si l’on peut écrire les 500 pages de Canto General sur l’Amérique du Sud, je devrais bien réussir à pondre un peu plus de soixante pages sur Vernier (sourires). Plus sérieusement, un roman est une autre façon de parler de Vernier, un roman permet de plonger plus intimement au cœur de la commune; d’exalter l’âme des lieux.