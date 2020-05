Fruits et légumes – Une nouvelle venue s’impose à Lully L’asperge a fait son apparition à la Ferme des Bois, entre cerises, pommes et pruneaux. En conquérante. Mathias Deshusses

La saison des cerises s’annonce belle! À la Ferme des Bois, située à l’extrémité du village de Lully, Grégory Donzé cultive fruits et légumes avec passion. Ici, les cerisiers s’étendent sur 5000 m2 et peuvent produire chaque été entre quatre et cinq tonnes de cerises bigarreaux, cette fameuse cerise noire, estivale et très goûtue. Quand tout va bien.