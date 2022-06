On ne parle plus tellement de lui; pourtant, le Covid n’a pas disparu. Au contraire, le taux de reproduction du virus est à nouveau supérieur à 1 (ndlr: c’est-à-dire qu’un malade contamine plus d’une personne), signe que nous sommes en situation de rebond épidémique. Selon le professeur d’épidémiologie Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, une nouvelle vague est à l’approche. Le médecin évoque les mesures que notre pays serait bien avisé de prendre avant l’automne. Il fait aussi le point sur la variole du singe.