Suicide des adolescents – Une nouvelle thérapie combat le risque de récidive L’outil AdoASSIP aide les jeunes à «comprendre leur histoire autour de la tentative de suicide» et à réagir si cette crise se répète. Romaric Haddou

En Suisse, quelque 10% des jeunes ont eu des pensées suicidaires lors des deux dernières semaines. À terme, les responsables pensent qu’ils prendront en charge une cinquantaine de jeunes par année. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

En Suisse, selon une étude de 2017, environ 10% des jeunes ont déjà eu des pensées suicidaires dans les deux dernières semaines et environ 1% des adolescents ont fait une tentative pendant les douze derniers mois. Pour prévenir la récidive, le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) du CHUV utilise depuis l’automne 2022 un nouvel outil thérapeutique. Intitulé AdoASSIP (pour Attempted Suicide Short Intervention Program for Adolescents), il est en place dans treize cantons et consiste en une thérapie brève qui vise à mobiliser les ressources de l’adolescent et de son entourage. Cheffe de la filière Hospitalisation et urgences/crises au SUPEA, Carole Kapp détaille cette nouvelle méthode.