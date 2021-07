Bastien Baker fait son cirque – Une nouvelle tête d’affiche pour le Knie Le Cirque Knie réalise une tournée raccourcie à cause de la pandémie. Il fera halte à Genève à la fin de l’été et à Lausanne au début de l’automne.

Le chanteur Bastian Baker est la tête d’affiche de la tournée 2021 du Cirque Knie. KEYSTONE/Alexandra Wey

Bastian Baker est la tête d’affiche de la tournée 2021 du Cirque Knie. Le chanteur romand ponctuera les numéros de ses titres les plus célèbres. Cette tournée raccourcie pour cause de pandémie fera halte à Genève à la fin de l’été et à Lausanne au début de l’automne.

Comme chaque année, la première aura lieu à Rapperswil (SG), le fief de la famille Knie. En raison du coronavirus, elle n’a pas pu avoir lieu en mars. Elle doit se tenir le 29 juillet, indique jeudi le Cirque Knie. L’an dernier, la troupe avait dû se contenter d’une mini-tournée automnale de moins de deux mois en Suisse alémanique.

Après une deuxième étape à Berne en août, le chapiteau sera dressé à Genève, où le cirque fera halte du 27 août au 19 septembre. La tournée doit se poursuivre à Lausanne du 22 septembre au 10 octobre, avant de rallier Zurich, St-Gall et enfin Lucerne, où elle doit prendre fin le 31 décembre.

L’affiche de la tournée 2021 du Cirque Knie. Cirque Knie

Baker pour la musique, Shub pour l’humour

À cette occasion, le Lausannois Bastian Baker fête ses dix ans de scène. Parmi les numéros qu’il accompagnera en musique, des artistes réaliseront des sauts spectaculaires à moto et des acrobates aériens s’élanceront sous le dôme du chapiteau. Le feu et l’eau constituent aussi des éléments importants du spectacle.

En Suisse romande, l’humoriste et mime Peter Shub apportera sa touche comique. Côté alémanique, ce rôle sera rempli par le duo Full House.

L’accès aux spectacles sera ouvert aux visiteurs disposant d’un certificat Covid, qu’ils soient vaccinés, testés ou qu’ils aient guéri de la maladie. Les billets sont d’ores et déjà en vente sur le site ticketcorner.ch, à l’exception des deux dernières étapes de la tournée. Les entrées pour les spectacles à St-Gall et Lucerne doivent être mises en vente dès septembre.

ATS/SIM

