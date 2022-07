La canicule nous donne un avant-goût du climat en Suisse en 2050

Le réchauffement climatique nous fait déjà souffrir. Ses effets seront bien plus importants au milieu du siècle. Tour d’horizon des changements que nous vivrons entre aujourd’hui et 2050 et des adaptations qu’il faudra mettre en place pour garder un territoire vivable.

