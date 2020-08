Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Suisse – Une nouvelle plateforme pour lutter contre le harcèlement sexuel Le syndicat Unia a lancé ce lundi un portail en ligne pour soutenir les apprentis qui sont victimes de harcèlement sur leur lieu de travail et à l’école.

Une enquête d’Unia auprès de 800 apprentis indique que 80% des femmes et 48% des hommes interrogés ont été victimes de harcèlement sexuel. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Le harcèlement sexuel est un phénomène répandu pendant l’apprentissage. Pour contrer le problème, le syndicat Unia lance lundi une campagne et une plateforme en ligne. Le portail propose des approches concrètes et des outils de communication.

Une enquête, réalisée l’année dernière par la jeunesse Unia auprès de 800 apprentis, a démontré que 80% des femmes et 48% des hommes interrogés ont déjà été victimes de harcèlement sexuel, rappelle le syndicat dans un communiqué. Près d’un tiers d’entre eux l’ont été sur leur lieu de travail. Un autre tiers à l’école.

Unia entend s’attaquer à la racine du problème en interdisant déjà les formes «atténuées» du harcèlement, comme les propos sexistes. «Un environnement où le sexisme est toléré constitue un terreau propice à des formes plus graves de harcèlement, y compris sur les lieux de travail», dénonce le syndicat. Et d’appeler entreprises et écoles à combattre ensemble le sexisme et le harcèlement sexuel.

Cinq mesures à prendre

Sur une plateforme en ligne, Unia liste cinq mesures à prendre: tolérance zéro et prévention accrue face au harcèlement sexuel, règlements obligatoires contre le harcèlement sexuel, amélioration et augmentation des contrôles des conditions de travail, création de bureaux des plaintes indépendants dans toutes les entreprises et les écoles, opérant dans le respect de l’anonymat.

Le syndicat propose aussi des modèles de règlements pour les entreprises, ainsi que des conseils pour les apprentis subissant du harcèlement sexuel. Il récolte en outre des témoignages.

www.harcelement-pendant-lapprentissage.ch

ATS/NXP