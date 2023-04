Emploi à Genève – Une nouvelle plateforme pour évaluer son «employabilité» Lancé par la fondation Qualife, cet outil permet notamment de comparer ses compétences avec les attentes actuelles des entreprises. Henri Neerman

Plus de 180 personnes sont venues au muséum assister à la conférence sur «l’employabilité». Parmi elles, autant d’experts en ressources humaines que de personnes en recherche d’emploi. QUALIFE/DR

Ce n’est pas un secret: passé un certain âge, il est souvent bien plus difficile de retrouver un emploi après une rupture professionnelle. C’est pour tenter de pallier cet écueil que, le 30 mars, la fondation Qualife a lancé sa nouvelle plateforme, «Check-up employabilité». Ce jeudi 27 avril s’est en outre tenue une conférence au Muséum d’histoire naturelle de Genève, afin de présenter la problématique dans sa globalité, ainsi que l’outil et ses premiers résultats.

«Une des choses sur lesquelles nous avons le plus travaillé est la définition de l’employabilité, explique en préambule Eric Etienne, président de la fondation Qualife. Nous pouvons la définir comme l’aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi , à progresser au travail et à s’adapter au changement tout au long de la vie professionnelle.»

À cette occasion, plusieurs intervenants se sont exprimés. Parmi eux, Giovanni Ferro Luzzi, professeur associé à la Faculté d’économie et de management à l’Université de Genève. «Chômage de courte et de longue durée n’ont absolument pas les mêmes effets sur les personnes concernées, explique-t-il. Le second a souvent des effets bien plus graves et touche de manière disproportionnée les seniors, qui représentent plus de la moitié des cas.»

Prévention

Concernant la plateforme à proprement parler, Sabine Maitre, conseillère en emploi à la fondation et initiatrice du projet, insiste sur un point: «Même si cette plateforme aide évidemment les chômeurs à retrouver un emploi, nous voulons également mettre l’accent sur la prévention, afin d’éviter les ruptures professionnelles. En effet, il est important de pouvoir mener de manière autonome cette réflexion sur l’employabilité à tout moment, de préférence avant de se retrouver face à des difficultés.»

Le parcours proposé par l’application, qui se veut motivante et facile d’accès, se divise en six étapes: identifier ses compétences de savoir-faire et savoir-être, déterminer dans quelle mesure son métier a évolué depuis le début de sa carrière, comprendre les besoins des entreprises, identifier ses compétences à développer et, finalement, élaborer un plan d’action concret pour améliorer son employabilité.

Au terme de la conférence, Eric Etienne se réjouit des chiffres selon lui prometteurs de la plateforme: «À l’instant où je vous parle, 842 comptes ont déjà été créés, dont 579 ont terminé au moins une mission. C’est bien au-delà de nos espérances.»

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

