Accès au lac – Une nouvelle plage voit le jour sur la Rive droite L'État a réaménagé une petite grève entre le Jardin botanique et l'OMC, créant un nouveau lieu de baignade sur cette rive qui n'en possède pas beaucoup.

Le nouvel accès au lac qui a été inauguré dans le parc William-Rappard, au niveau de la Villa Console des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG). LUCIEN FORTUNATI

À l’approche de l’été, c’est toujours une bonne nouvelle de savoir que Genève compte désormais un lieu de baignade supplémentaire en milieu urbain. Qui plus est sur la Rive droite, qui n’en possède pas beaucoup. Ce lundi, l’État a en effet inauguré une petite plage dans le parc William-Rappard, entre le Jardin botanique et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à côté du port Nautica.

On est très loin de l'envergure de la plage des Eaux-Vives, mais l'endroit ne manque pas de charme. Du quai, quelques marches mènent à une grève de galets de près de 130 mètres de long. Laquelle est divisée en deux parties reliées entre elles par un cheminement de pierres à fleur d'eau, bordant une miniroseraie. On y accède aussi à la jetée du petit port de plaisance, dont l'extrémité, en ce moment, est farouchement défendue par un couple d'oies qui semble y avoir fait son nid.

Bon pour la biodiversité

L’aménagement est pensé aussi bien pour l’épanouissement des baigneurs que pour celui de la faune et de la flore locales. Au-delà des oies et autres volatiles lacustres qui apprécieront la quiétude des lieux, toute une végétation indigène a été plantée. Son but n’est pas qu’ornemental, puisqu’il s’agit d’empêcher les plantes envahissantes qui ont été éliminées de coloniser à nouveau le site.

La grève existait déjà mais un grillage et un exutoire d’eaux pluviales en empêchaient l’accès. La barrière a été ôtée et les abords de l’exutoire transformés en roselière. Dans l’eau, à quelques mètres du bord, un enrochement a été créé pour protéger la plage des vagues. Enfin, des dalles de plusieurs tonnes ont été disposées le long de la jetée pour accueillir baigneurs et pêcheurs.

Les abords de l’exutoire d’eaux pluviales ont été transformés en roselière, qui fait le lien entre les deux parties de la plage. En arrière-plan, le port Nautica et sa jetée. Lucien FORTUNATI

Quant aux plantes envahissantes – renouées du Japon et ailantes – qui florissaient le long du mur du quai, elles ont été systématiquement arrachées. «On a même enlevé temporairement les enrochements pour arracher aussi les racines et empêcher qu’elles ne repoussent», précise François Beetschen, chef de projet au Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche.

«La cohabitation entre l’homme et la nature est possible.» Pierre-André Loizeau, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève ont été associés à cet aspect végétal du projet. «Nous avons été sollicités pour notre expertise, souligne le directeur, Pierre-André Loizeau. Et puis ces plantes envahissantes faisaient tache à côté de notre institution qui défend la préservation des espèces indigènes.» Pour lui, cet endroit offre aussi un accès public à la nature. «On ne peut exclure le risque de déprédations par les futurs usagers, mais l’homme doit apprendre à laisser de la place à la nature. La cohabitation est possible, comme on l’a vu à la plage des Eaux-Vives.»

Démocratiser la baignade

Pour le conseiller d’État chargé de l’Aménagement et de l’Environnement, Antonio Hodgers, il y a aussi une dimension démocratique dans la création de nouveaux lieux d’accès au lac: «Celui-ci doit être ouvert à tous. Après l’investissement massif consenti à la plage des Eaux-Vives, il était important de soigner également la Rive droite.» Côté budget, rien à voir cependant avec celui de la plage des Eaux-Vives: l’aménagement de la plage a coûté 350’000 fr. et celui de la jetée du port 80’000 fr.

Récemment, de nouveaux aménagements destinés aux baigneurs ont aussi été créés sur le quai de Cologny, et d’autres projets devraient voir le jour ces prochaines années au Vengeron, ainsi que sur le quai Wilson. Attention: l’accès à la nouvelle plage de la Rive droite se fait via le parc du Jardin botanique, qui ferme à 19 h 30.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001.

