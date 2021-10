Certificat Covid – Une nouvelle panne s’est déclarée Le blocage a duré un très court laps de temps, entre 15h03 et 15h14. La vérification ou l’émission du document étaient alors impossibles . Des problèmes similaires avaient été observés le vendredi 15 octobre.

Les certificats Covid ont connu des problèmes lundi après-midi. Leur émission et vérification étaient impossibles sur un cours laps de temps. Des problèmes similaires avaient déjà été constatés il y a un peu plus d’une semaine.

Selon l’Office fédéral de la technologie de l’information (OFIT), le problème a duré de 15h03 à 15h14.

Pas la première fois

Des problèmes techniques avaient déjà été rencontrés avec les certificats le vendredi 15 octobre. Vers 19h30, le certificat ne pouvait pas être actualisé et indiquait une «signature non valable». Selon l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), les applications suisses n’ont pas pu valider les certificats Covid suite à des travaux de maintenance sur la passerelle européenne.

