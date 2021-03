Transport maritime – Une nouvelle menace plane sur le papier hygiénique La crise des conteneurs et l’obstruction du canal de Suez perturbent les livraisons de pâte de bois. Et cela pourrait avoir des répercussions jusque dans nos toilettes. Ivan Radja

L’«Evergreen», porte-conteneurs de 400 mètres, est échoué depuis le 24 mars à l’entrée sud du canal de Suez. Ce point de passage stratégique concentre à lui seul entre 10 et 12% du volume du commerce mondial. Keystone

Doit-on s’attendre à de nouvelles ruées sur le papier toilette? C’est ce que laisse entendre, dans une interview accordée à Bloomberg, le CEO de Suzano, entreprise brésilienne de pâte de bois et de papier: «La crise des conteneurs, provoquée par la forte demande chinoise, commence à paralyser les exportations», avertit Walter Schalka. Ce d’autant plus que, fermeture des commerces aidant, les commandes sur internet ont explosé, et un grand nombre d’articles proviennent d’Asie.

Le Brésil est le premier fournisseur mondial de pâte à papier, et Suzano représente environ un tiers des approvisionnements mondiaux en pâte de bois dur, le type utilisé pour produire du papier hygiénique. Basée à São Paulo, Suzano a déjà vu ses livraisons reculer en mars, et craint de devoir reporter plusieurs commandes en avril.