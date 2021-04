Gymnastique – Une nouvelle médaille pour la Suisse aux Européens de Bâle Dimanche, Christian Baumann a terminé à la troisième place du concours des barres parallèles. Il s’agit du 3e podium helvétique dans ces joutes européennes.

Baumann dans ses oeuvres, dimanche lors des Championnats d’Europe à Bâle. AFP

Après Giulia Steingruber et Benjamin Gischard samedi, Christian Baumann a également brillé aux Championnats d’Europe de gymnastique disputés à Bâle. Dimanche, l’Argovien de 26 ans a remporté la médaille de bronze du concours des barres parallèles. Il a fini au 3e rang à égalité avec l’Allemand Lukas Dauser (15,100 points).

La médaille d’or est revenue au Turc Ferhat Arican, large vainqueur avec 15,300 points. Le Russe David Belyavskiy s’empare de l’argent (15,133 points).

Également en lice dans cette finale, Pablo Brägger a dû se contenter du 7e et avant-dernier rang. Un peu plus tard, le Saint-Gallois de 28 ans était en course pour une médaille à la barre fixe, mais il est malheureusement tombé.

Steingruber renonce

En 2015, aux Européens de Montpellier, Baumann avait déjà remporté la médaille d’argent aux barres parallèles . L’année suivante, à Berne, il avait obtenu le bronze par équipes et au cheval d'arçons.

Chez les femmes, Giulia Steingruber, devenue samedi championne d'Europe de saut de cheval, a renoncé à disputer la finale au sol. La Saint-Galloise de 27 ans, touchée à la cuisse gauche, avait déjà déclaré forfait pour le concours complet de vendredi. Elle veut ne prendre aucun risque et entend récupérer totalement avant d'entamer sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo.

