Art à Genève – Une nouvelle mascotte pour Genève et son Jet d’eau Baptisée «Jay Doh», la peluche est réalisée de manière entièrement artisanale par un groupe d’artistes locaux. Henri Neerman

Jay Doh dispose aussi de sa propre page Instagram , suivie par plus de 600 personnes. DR

Au premier abord, par sa forme à la fois simple et abstraite, le Jet d’eau ne semble pas forcément être le symbole le plus aisé à transformer en mascotte mignonne. Pourtant, c’est bien le défi que s’est lancé un groupe d’artistes genevois, donnant naissance à Jay Doh, une petite peluche à l’effigie du plus célèbre monument genevois. Cette dernière est disponible à l’adoption depuis peu au point info de Genève Tourisme, à côté de la Grande Roue. Elle se décline en un grand et un petit modèle, pour la somme de 30 et 15 francs respectivement.

«J’avoue que j’adorerais voir un jour le jet d’eau en mascotte à taille humaine ou, par exemple, dans des petits dessins animés sur le thème de l’eau.» Elena, une des artistes à l’origine de la mascotte

La peluche, entièrement réalisée par le collectif de manière artisanale, s’inscrit dans une logique plus artistique que commerciale. «Nous adorons tous le Jet d’eau depuis tout petits, explique Elena, une des artistes derrière le projet. C’est pourquoi, puisque nous aimons aussi les mascottes et que Genève n’en avait pas, nous avons voulu lui rendre hommage avec cet «art toy». Notre démarche, qui ne nous rapporte d’ailleurs quasiment rien, se veut avant tout sympathique, inspirée du street art et à l’esthétique kawaii.»

Si la peluche est, pour l’instant, la seule incarnation de Jay Doh, elles pourraient se multiplier si le succès est au rendez-vous. «Personnellement, j’avoue que j’adorerais le voir un jour en mascotte à taille humaine ou, par exemple, dans des petits dessins animés sur le thème de l’eau, s’enthousiasme-t-elle. On pourrait aussi imaginer «mascottifier» d’autres monuments, comme l’Horloge fleurie. Et concernant la production, si nous n’arrivons plus à suivre, nous pourrions essayer de la confier à des associations, travaillant par exemple avec des personnes en situation de handicap.»

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.