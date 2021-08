Trafic régional vaudois – Une nouvelle ligne de bus entre Bussigny et Cossonay Les deux communes vaudoises sont reliées dès lundi par une nouvelle ligne de bus qui desservira également le nouveau gymnase de Bussigny.

La nouvelle ligne dessert le gymnase de Bussigny et la gare de Cossonay-Penthalaz. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Depuis lundi, une nouvelle ligne de bus régionale circule entre Bussigny et Cossonay (VD). Elle relie les deux communes en 33 minutes et dessert notamment le nouveau gymnase de Bussigny.

Les 14 arrêts de cette ligne 58 sont desservis principalement par des bus à double étage. Pendulaires et habitants de la région en bénéficieront du lundi au vendredi, puis du lundi au dimanche dès le 12 décembre, annoncent lundi les TL dans un communiqué.

En densifiant leur offre régionale, les Transports publics de la région lausannoise (TL) veulent favoriser le recours aux transports publics. La nouvelle ligne multiplie les opportunités de connexion avec le centre de l’agglomération lausannoise, mais aussi entre les villages de Mex, Vufflens-la-Ville, Penthaz et Penthalaz.

Densification de leur offre régionale

Elle dessert les interfaces de transports de Cossonay-Penthalaz et Bussigny qui bénéficient d’une offre RER forte. Les capacités des lignes urbaines 17 et 19 seront renforcées pour faciliter les connexions avec Renens et le centre-ville de Lausanne.

D’une manière générale, le développement des lignes de bus régionales se poursuivra au changement d’horaire du 12 décembre. La ligne 54 (Renens – Cheseaux – Grand-Mont) bénéficiera d’une cadence à la demi-heure et circulera également le dimanche. La ligne 60 (Lausanne Flon – Froideville) sera renforcée le week-end et la ligne 56 (Bussigny – Mex) rejoindra le réseau régional des TL.

ATS

