On les avait sentis poindre, mais personne n’avait anticipé leur ampleur. Les dernières élections fédérales de 2019 resteront celles des vagues verte et violette. Jamais la Coupole fédérale n’avait compté autant d’écologistes et de femmes en son sein.

Quatre ans plus tard, que retenir de cette double déferlante? Les plus défaitistes diront: pas grand-chose. Et quand on regarde le bilan de cette législature on pourrait se dire qu’ils ont raison. Le parlement le plus vert et le plus féminin de l’histoire n’aura réussi ni à sauver la loi CO 2 du naufrage ni à empêcher les femmes de travailler une année de plus.

Si l’on regarde le verre à moitié plein cette fois, cette législature aura aussi été celle où il a été possible de relancer la machine pour proposer en un temps record une loi climat. Et celle qui a enfin réussi à dépoussiérer la notion du viol.

La première a passé l’épreuve des urnes le 18 juin, la seconde l’écueil des votations finales quelques jours avant. Et si le oui l’a emporté, c’est parce qu’il s’agissait à chaque fois d’un habile compromis. C’est là toute la magie et la difficulté de la politique suisse. Dans ce système archistable, où l’on gagne les élections en grappillant un ou deux pourcentages, personne ne peut faire la révolution seul.

À trois mois des élections fédérales, il faut garder cette réalité à l’esprit. Tous les sondages le prédisent: il n’y a pas de raz de marée à l’horizon, tout au plus quelques réajustements. Mais ils sont cruciaux, et c’est pour cela que nous vous proposons tout l’été une série sur l’état de forme des partis.

En effet, ces fins rééquilibrages qu’il y aura entre droite et gauche ou entre conservateurs et progressistes permettront de déplacer des curseurs qui, eux, pourraient à terme déplacer des montagnes.



Florent Quiquerez est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2015. Spécialisé en politique, il couvre avant tout l'actualité fédérale. Auparavant, il a travaillé comme correspondant parlementaire pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.