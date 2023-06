États-Unis – Une nouvelle guerre du bison déchire le Montana Un mégaprojet de restauration écologique, orchestré par des milliardaires de la high-tech, suscite la colère des ranchers dans les grandes plaines de l’Ouest. Adrien Jaulmes - «Le Figaro»

Une sourde lutte oppose deux visions de l’Ouest, entre ceux qui en rêvent et ceux qui en vivent. Ici: une photo du parc national de Yellowstone. LMD

Le ciel est si vaste que même la météo est un spectacle. Les nuages courent sur l’horizon, poursuivis par leur ombre. Le soleil fait surgir des troupeaux sur les collines. Des orages éclatent au loin en traînant un rideau de pluie. Les villes sont rares dans l’est du Montana. Entre les rivières Yellowstone et Missouri, la région est l’une des moins densément peuplées des États-Unis. Les agglomérations ont l’air d’être posées entre ciel et terre, généralement une ou deux rues, le bureau de poste, l’épicerie et l’école avec son terrain de baseball. Les silos élévateurs sont visibles à des kilomètres de distance. Beaucoup sont à l’abandon.