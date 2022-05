Changement climatique – Une nouvelle «grande mort» dans les mers pourrait être évitée Plus des deux tiers des espèces marines pourraient disparaître en cas de réchauffement climatique non freiné, selon une étude qui propose une solution. Joachim Laukenmann

Récif corallien intact dans le Pacifique Sud: si la teneur en oxygène de l’eau de mer diminue, de nombreuses espèces disparaîtront localement. KEYSTONE

Plusieurs éléments indiquent que nous sommes à l’aube de la sixième extinction de masse de l’histoire de la Terre, similaire à celle d’il y a 250 millions d’années. En raison d’une énorme activité volcanique, le climat de la Terre avait alors changé à une vitesse fulgurante. La température avait augmenté sur terre comme dans les océans. Parallèlement à cela, la teneur en oxygène de l’eau de mer avait diminué. Résultat: de nombreuses espèces n’ont plus été en mesure de tolérer les changements qui en résultaient. On estime qu’à cette époque, plus des trois quarts des espèces terrestres et plus de 90% des espèces marines ont disparu en quelques milliers d’années.