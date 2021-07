Mythique actrice à l’honneur – Une nouvelle exposition sur Audrey Hepburn à Morges Une balade thématique, reliant Morges à Tolochenaz, retrace la vie de la Britannique connue pour ses rôles dans les films «Diamants sur canapé» ou «My Fair Lady».

Une exposition et une balade thématique emmènent les visiteurs sur les pas d’Audrey Hepburn à Morges et Tolochenaz. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Audrey Hepburn est à l’honneur d’une nouvelle exposition à l’Expo Fondation Bolle à Morges (VD). Une balade thématique est aussi proposée dans les rues de la ville et jusqu’à la commune voisine de Tolochenaz, où la mythique actrice britannique a vécu durant 30 ans.

Visible jusqu’au 5 septembre, cette exposition dans et hors des murs a été réalisée en collaboration avec Morges Région Tourisme. Elle dévoile certains aspects de la vie suisse de l’actrice, notamment sa passion pour les roses et son immersion dans la vie locale. Il est ainsi possible de voir des extraits filmés de son mariage à l’Hôtel de Ville de Morges.

L’exposition revient aussi sur l’engagement humanitaire de l’actrice avec une interview inédite réalisée auprès d’une responsable de l’UNICEF, dont elle était l’ambassadrice.

«La Paisible»

La balade thématique part de Morges avant de rallier Tolochenaz. Les promeneurs peuvent notamment découvrir la place Audrey Hepburn, où un buste de l’actrice a été installé en 2012, ainsi que le cimetière où elle a été enterrée en 1993. Il n’est toutefois pas possible de visiter «La Paisible», la maison où elle a résidé à l’abri des regards jusqu’à son décès.

Née en 1929, Audrey Hepburn est décédée des suites d’un cancer à l’âge de 63 ans. L’actrice a notamment remporté un Oscar en 1953 pour sa prestation dans «Vacances romaines», un film de William Wyler. Elle a forgé sa légende avec des films comme «Diamants sur canapé», «My Fair Lady», «Sabrina» ou «Guerre et Paix».

ATS

