Moyen-Orient – «Une nouvelle ère commence», selon Netanyahu Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu s’est félicité de l’accord historique trouvé ce jeudi entre son pays et les Émirats arabes unis.

Benjamin Netanyahu s’est exprimé ce jeudi soir devant la presse à l’issue d’une journée qualifiée d’historique pour son pays. KEYSTONE

«Aujourd’hui, une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe», a déclaré jeudi soir le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, en se félicitant de la normalisation des relations entre l’État hébreu et les Émirats arabes unis.

«J’ai eu une discussion trilatérale avec le président américain Trump et le cheikh Ben Zayed (Émirats, ndlr) et nous avons convenu d’un accord de paix complet avec des échanges d’ambassadeurs et des échanges commerciaux y compris des vols directs entre Abou Dhabi et Tel-Aviv», a déclaré M. Netanyahu, triomphant, lors d’une allocution télévisée.

«Une ouverture pour la paix»

«Les Émirats vont investir des sommes importantes en Israël (…) Il s’agit d’une ouverture pour la paix dans la région», a ajouté le premier ministre israélien, se félicitant d’un troisième accord de paix avec un pays arabe après l’Égypte et la Jordanie.

«En 1979, (Menahem) Begin a signé la paix avec l’Égypte, en 1994 (Yitzhak) Rabin a signé avec la Jordanie et j’ai le mérite de signer en 2020 le troisième accord de paix avec un pays arabe. C’est un véritable accord de paix, pas un slogan», a ajouté M. Netanyahu.

La normalisation des relations entre l’Etat hébreu et les Émirats faisait partie du plan Trump pour le Proche-Orient qui prévoyait aussi l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain et de colonies juives en Cisjordanie occupée, un projet décrié par les Palestiniens, nombre de pays européens et de la région.

Projets d’annexion reportés

Le gouvernement d’union de Benjamin Netanyahu et de son ex-rival politique Benny Gantz devait annoncer à partir du 1er juillet dernier sa stratégie sur le projet d’annexion.

Cette normalisation aura pour effet de «reporter» les projets israéliens d’annexion, a dit Benjamin Netanyahu qui affirme n’avoir pas «renoncé» à cette option.

«J’ai apporté la paix, je réaliserai l’annexion», a-t-il soutenu alors que le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas convoquait en soirée une «réunion d’urgence» de la direction palestinienne afin d’adopter la ligne à suivre face à la normalisation des relations entre Israël et les Émirats.

La normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis «ne sert pas la cause palestinienne» et constitue un «chèque en blanc» pour la poursuite de «l’occupation» par l’État hébreu, a dénoncé de son côté le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

«Le Hamas estime qu’il faut soutenir et aider le peuple (palestinien) et non établir des relations avec l’occupation», terme employé par nombre de Palestiniens pour désigner Israël, a ajouté ce responsable.

AFP/NXP